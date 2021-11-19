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Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği

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Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla, Gelibolu İlkokulu’ndaki çocuklara çocuk hakları konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Daireden verilen bilgiye göre, çocuk haklarının sloganlar üretilerek anlatıldığı etkinlikte, çocuklara yasal hakları ve bu haklarının hangi durumlarda ihlal edildiği, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda nasıl davranacakları sosyal hizmet uzmanları tarafından aktarıldı.

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