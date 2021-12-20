Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ile HASDER tarafından hayata geçirilen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında, kırsal kesimde yaşayan , 18-60 yaş arasındaki kadınlara sesta, sele ve sepet örücülüğü eğitimi verildi.

Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Lefke ilçesinde, kursa devam eden 30 kadın; 28 Ekim- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında haftada üç gün süreyle Lefke Bandabuliya’da geleneksel el sanatları eğitimi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, kırsal kesimdeki kadınların geleneksel el sanatları alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmasını, geleneksel el sanatlarının yaşatılarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesini ve kadın istihdamının desteklenerek ülke ekonomisinde kadının aktif rol almasını amaçlıyor.

Eğitime katılan kursiyerlere katılım sertifikaları, 23 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 11.00’de Lefke Belediyesi binasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından verilecek.

2022 yılında da Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi’nin diğer ilçelerde ve kırsal kesimlerde hayat bulması planlanıyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0542 881 95 97 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne ulaşabilir.