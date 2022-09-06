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Sosyal Hizmetler Dairesi’nden okul çantası desteği

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Sosyal Hizmetler Dairesi sosyal yardım alan ailelerin anaokul veya ilkokula başlayacak çocuklarına okul çantası yardımında bulunacak.
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden okul çantası desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen “ İlk Okul Çantam “Projesi kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım alan aileler, anaokul ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarına ücretsiz okul çantası alabilecek.

Okul çantaları, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Dairenin kazalardaki bürolarından temin edilebilecek. Çantaların içerisinde kırtasiye malzemeleri de olacak.

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