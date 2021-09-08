  • BIST 1.445,650
  • Altın 488,73
  • Dolar 8,4330
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı Ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı

» »
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personeli, evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim aldı.
Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı Ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı

Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı Ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personeli, evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim aldı. Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, Kolan Hastanesi ile işbirliğinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, İç hastalıkları, Geriatri ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Refik evde yaşlı bakımı konusunda Sosyal İşler Şubesi personelini bilgilendirdi. Eğitimde, yaşlıların kişisel bakımları, bakıcılarına verilmesi gereken eğitimler, diyetisyen ve fizyoterapist alanlarında uygulamaları yanı sıra psikolojik destek konuları da konuşuldu.

 

Kadıoğlu: "Eğitim, bilinçlenmek ve bilgilerimizi güncellemek önemli"

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Misli Kadıoğlu, şubelerine bağlı İkinci Bahar Birimine kayıtlı bine yakın 65 yaş üstü üyelerinin bulunduğunu söyledi. Kadıoğlu, üyelerine rutin şeker, tansiyon ölçümleri, hastane ulaşımı gibi birçok konuda destek verdiklerine işaret ederek, konusunda uzman personelin, bilgilerini güncelleyerek, eğitim almasının önemine işaret etti. Kadıoğlu, "Yaşlılık, genellikle hastalık,  bakıma muhtaçlık ile ilişkilendirilen bir dönemin olduğunu bunun da yaşlı bireylerin toplum içinde soyutlanmasına yol açmakta olduğunu belirtti. Yaptığı ev ziyaretlerinde yaşlılarımızla bire bir temasta bulunan personelimiz onlarla aileleri kadar yakın ilişkiler kuruyor. Onlara destek oluyor. O nedenle de bu konularda bilinçli olmamız daha da önemli" dedi.

 

Güngördü: "Kaliteli yaşamak her yaş ve durumda tüm insanların hakkı"

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid 19 salgınıyla birlikte büyüklerimizi korumamızın daha anlaşıldığını ifade ederek, onları anlamak ve yaşlılığın getirdiği hastalık ve problemlerde yalnız bırakmamak için çalıştıklarını söyledi. Güngördü, kaliteli yaşamın her yaş ve durumda tüm insanların hakkı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve buna katkı koymak için çalıştıklarını belirtti.

 

Güngördü, kurumsal bir yapıda hizmet içi eğitimin önemine işaret ederek, özellikle insan odaklı ve hassas bir konuda hizmet veren ve yaşlılarla bire bir temasta bulunan Sosyal İşler Şubesi personeline böylesi önemli bir eğitime ilgi gösterip katıldığı, Kolan Hastanesi'ne de eğitime katkı sağladığı ve işbirlikleri için teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün dünya fizyoterapi günü08 Eylül 2021 Çarşamba 12:20
  • Sosyal sigortalarda müracaat ve ödeme süreleri uzatıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 12:14
  • Dikkat, Sadrazamköy'de tatbikat var!08 Eylül 2021 Çarşamba 12:14
  • Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri İle Karşılaştı08 Eylül 2021 Çarşamba 12:10
  • Canaltay: “Girne Limanı ve bölgesinin çehresi değişecek”08 Eylül 2021 Çarşamba 12:05
  • KTTO, 2021 - 2. Çeyrek Ekonomi Bülteni'ni yayınladı08 Eylül 2021 Çarşamba 11:53
  • Karpaz'da 10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis08 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Sosyal Sigortalar Dairesi'nden birikmiş prim borcu bulunanlara ek süre08 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 11:47
  • Alman yargısı, Sinovac yaptıranlara seyahat kısıtlamasını hukuka uygun buldu08 Eylül 2021 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti