  • BIST 103.733
  • Altın 326,602
  • Dolar 6,2375
  • Euro 6,8616
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sosyal konut projesinin lansmanı bugün

» »
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılacak. Toplantı saat 11.00’de başlayacak.
Sosyal konut projesinin lansmanı bugün

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılacak. Toplantı saat 11.00’de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal konut projesiyle amaçlanan şu şekilde ifade edildi:

“İhtiyaç duyulan bölgelerde konut sorununa çözüm üretmek; yurttaşlarımızın yaşadıkları topraklardan başka bölgelere göç etmeleri yerine, kendi bölgelerinde kök salarak, en temel insan hakkı olan elverişli konutlara sahip olmalarını sağlamak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmak; sadece kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki vatandaşlarımızın da konut sahibi olabilmelerini sağlamak”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis: Hastanede yangın kontrol altına alındı28 Şubat 2020 Cuma 10:02
  • Pilli, Hastanedeki Yangında Can Kaybı Olmadığını Açıkladı28 Şubat 2020 Cuma 09:58
  • Akıncı: Türkiye’nin büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum28 Şubat 2020 Cuma 09:42
  • Hastalar tahliye edildi, yangının diğer bölümlere yayılma riski var! (GÜNCELLENDİ)28 Şubat 2020 Cuma 09:41
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Şubat 2020 Cuma 08:30
  • Dikkat elektrik kesintisi var!27 Şubat 2020 Perşembe 22:30
  • Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?27 Şubat 2020 Perşembe 21:50
  • Sezin Çuvalcıoğlu hayatını kaybetti27 Şubat 2020 Perşembe 21:43
  • Arıklı:“Sahaya indikten sonra gördüm ki ikinci tura en yakın aday benim”27 Şubat 2020 Perşembe 19:41
  • Sağlık Bakanlığı: “Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda Çocuklara Suçiçeği Teşhisi Konuldu”27 Şubat 2020 Perşembe 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti