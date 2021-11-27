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Sosyal Konutlar Önünde Kaza

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Sosyal Konutlar Önünde Kaza
Sosyal Konutlar Önünde Kaza

Bolu Sokak Sosyal Konutlar önünde kaza sisi oldu. 

Kaza sonucu bir kadın yaralandı. Kaza nedeni ile hasar alan kapı açılmaz hale geldi. Yaralı kadın sıkışmış halde ekiplerin gelmesini bekliyor. 

Polis ve Ambulans yetkililerine haber verildi.

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