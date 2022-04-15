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Sosyal medya bunu konuşuyor: Rihanna aldatıldı

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Sosyal medya bunu konuşuyor: Rihanna aldatıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor: Rihanna aldatıldı

Bir süre önce hamile olduğunu duyuran ve müzik kariyerinin yanı sıra moda sektöründe yaptığı girişimlerle de tanınan Barbadoslu yıldız Rihanna ile rapçi erkek arkadaşı ASAP Rocky’nin ayrıldığı iddia edildi…

İlk olarak Interview isimli derginin ortaya attığı iddiaya göre ASAP Rocky, Rihanna’nın da adeta elinden tutarak destek verdiği Amina Muaddi isimli tasarımcı ve modacı ile birlikte oldu. Bu ilişkinin ayyuka çıkmasıyla birlikte Rihanna’nın bebeğinin babası ile ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

Rihanna ve ASAP Rocky, bir süredir birlikteydi.

Muaddi’nin Rihanna’ya ait olan Fenty’nin tasarımcılarından biri olduğu da belirtildi. Moda dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Muaddi’nin Rihanna için özel ayakkabılar tasarladığı da belirtildi. Öte yandan Muaddi’nin aynı zamanda ASAP Rocky ile birlikte de ayakkabı tasarladığı öğrenildi.

Rihanna ile ASAP Rocky en son 6 Nisan’da birlikte görüntülenmişti.

Rihanna hamile olduğunu sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğraflarla kamuoyuna duyurmuştu.

Rihanna ve ASAP Rocky daha önce birlikte birçok projede çalışmıştı. Rihanna, ASAP’IN Fashion Killa için hazırladığı 2013 videosunda yer almış ve aynı yıl ASAP, Rihanna'ya Diamonds turunda eşlik etmişti.

ASAP, 2019'daki İngiliz Moda Ödülleri'nde de Rihanna'nın Fenty markasını temsil etti.

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