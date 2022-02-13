Sosyal Medya Detoksu Nedir?

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinin açıklamalarına göre, hali hazırda 4 milyardan insan sosyal medya kullanıyor. Bu kullanıcıların büyük bir bölümü sosyal medyaya dikkate değer bir zaman ayırırken bir kısmı da sosyal medyayı sadece haberlere göz atma ve boş vakit değerlendirme aracı olarak görüyor. Uçsuz bucaksız dijital dünyadaki tek bir tıklama, 'önerilenler' seçeneğiyle insanı sayfadan sayfaya sürüklüyor ve neticede zaman kaybına neden oluyor.

Bu sürüklenmelerden ve sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için uzmanlar sosyal medya detoksunu öneriyor. Eğer telefonda veya bilgisayarda gereğinden fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız sizin de sosyal medya detoksuna ihtiyacınız olabilir.

SOSYAL MEDYA DETOKSU NEDİR?

Sosyal medya detoksu, sosyal medyadan bir süre uzak kalarak beynimizi, gözlerimizi ve vücudumuzu dinlendirmeyi amaçlayan bir arınma programıdır.

Bilindiği üzere uzun süre mavi ekran ışığına maruz kalmak zihnimizde ve gözlerimizde büyük hasarlara neden oluyor. Sosyal medya, ekran karşısında durulan süreleri uzattığı için uzmanlar dijital arınmanın sosyal medya detoksu ile başlamasını öneriyor.

ÇOK VAKİT AYIRILAN SOSYAL MEDYA DETOKSU GEREKLİ Mİ?

Sosyal medyanın da etkisiyle ekran karşısında uzun süre durmak boyun ağrıları, duruş bozuklukları mimik kontrol kayıpları, bunalım hissi, depresyon ve yorgunluk başta olmak üzere çok sayıda fiziksel ve ruhsal olumsuzluğa neden oluyor. Hal böyleyken, “sosyal medya gerekli mi?” şeklindeki soruya gerek bile kalmıyor. Gün içerisinde en azından birkaç saat ya da haftada birkaç gün sosyal medyadan uzak kalmak kişiye hiçbir şey kaybettirmiyor. Aksine, vakti daha efektif değerlendirmek için büyük bir engel teşkil ediyor.

UYGULANACAK OLAN SOSYAL MEDYA DETOKSU İLE HAYATLARIMIZDA NELER DEĞİŞİR?

Sosyal medya bağımlılığından kurtulduktan sonra; boşa çıkan vakit kişisel sorunlara çözüm bularak, açık hava yürüyüşlerine katılarak, kitap okuyarak, çeşitli aktivitelere katılarak ya da araştırma yapılarak değerlendirilebilir. Bu sayede sosyallik ve ruhsal denge açısından çok önemli bir adım atılmış olunur. Mükemmelmiş gibi gösterilen hayatlardan sıyrılmak ve kişinin kendi özüne dönmesi domino taşı etkisiyle olumlu düşüncelerin fitilini ateşler.

SOSYAL MEDYA DETOKSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ağlarda binlerce takipçiye sahipseniz ve takipçilerinizi kaybetmek istemiyorsanız bir paylaşım yaparak kısa bir süreliğine sosyal medyadan uzak kalacağınızı, daha sonra geri döneceğinizi onlara haber verebilirsiniz. Daha sonra sosyal medya hesaplarını kısa süreliğine dondurarak arınma sürecinizi başlatabilirsiniz.

İYİ BİR SOSYAL MEDYA DETOKSU NE KADAR SÜRER?

Sosyal medya bağımlılığı, ruhsal bir bağımlılıktır. Ruhsal bağımlılıklardan sıyrılmak fiziksel bağımlılıklara nazaran daha zordur. Bu nedenle uzmanlar, başlangıçtan en az 90 gün itibariyle sosyal medya detoksunu devam ettirmenizi öneriyorlar. Ancak tabii ki bu süre kişiden kişiye ve bağımlılık düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir.