Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti!

Hakan Kakız, son yolculuğuna uğurlanan arkadaşı Caner Çalışır'ın tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. O anları Instagram hesabından paylaşan Kakız, "Hakkım helal olsun" dedi. Kerimcan Durmaz ise "Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Nurlar içinde uyu" notuyla arkadaşına veda etti.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı.