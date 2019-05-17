  • BIST 87.033
  • Altın 250,802
  • Dolar 6,0505
  • Euro 6,7542
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Sosyal medya fenomeni ‘Grumpy Cat’ hayatını kaybetti

» »
Fenomen kedi Grumpy Cat 7 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni ‘Grumpy Cat’ hayatını kaybetti

Sosyal medyanın fenomeni kedisi ‘Huysuz Kedi’ (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, ailesi, fenomen kedinin sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından yapılan paylaşımda Huysuz Kedi’nin geçtiğimiz salı günü idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle annesinin kollarında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

SAHİBİNE 710 BİN DOLAR KAZANDIRDI

Her daim somurtan yüz ifadesi sayesinde ‘Huysuz Kedi’ lakabıyla internet fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012’den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandırdı. 

Ancak bu sefer bu kedinin sahibi açtığı tazminat davası ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkeme kediyi izinsiz kullanan kahve şirketinin 710 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 650 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi. 

İki taraf arasında geçtiğimiz dönemde yapılan anlaşmaya göre, şirketin şişelenmiş buzlu kahveleri ‘Grumpiccionos’ adı ve ‘Huysuz Kedi’ amblemiyle piyasaya sürülmüştü. 

Ancak şirketin bu anlaşmanın dışında kalan ürünlerde de bu logoyu kullanması konunun mahkemeye taşınmasına neden oldu. 

Gerçek adı ‘Tartar Sos’ olan dişi kedi, Bundsen’in erkek kardeşinin 2012’de Reddit’te asık suratını paylaştığı andan itibaren sosyal medya fenomeni haline gelmesine neden oldu. 

Kitap ve filmlere konu olan ve televizyona çıkan ‘Huysuz Kedi’ ile daha önce de başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Game of Thrones’un senaristinden şaşırtan paylaşım15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:00
  • Kalust Sarkis Gülbenkiyan: Yaşadığı dönemin en zengin insanı, 'Bay yüzde 5' lakaplı Üsküdarlı Ermeni işadamının hikâyesi15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26
  • Game of Thrones: Taht Oyunlarını kim kazanacak?15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:17
  • Avrupa Vicdani Ret Bürosu'ndan Türkiye'ye eleştiri15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
  • NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı14 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • Papua Yeni Gine’de 7,5 büyüklüğünde deprem14 Mayıs 2019 Salı 16:48
  • Allah duymuş: 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' demişti, bileğinden sakatlanınca çekimler durdu14 Mayıs 2019 Salı 16:12
  • 11 yaşındaki çocuk, ejderhaların araştırılması için başbakana rüşvet teklif etti14 Mayıs 2019 Salı 12:31
  • Bukalemunlar nasıl renk değiştirir? İşte büyük sır!14 Mayıs 2019 Salı 10:15
  • İşte evde tavuk iskender yapmanın püf noktaları14 Mayıs 2019 Salı 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti