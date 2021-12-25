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Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın’a Beş Ay Hapis

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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın ünlü Red Light bölgesinde gittiği bir müzede yaptığı paylaşım nedeniyle beş ay hapis cezası verildi.
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın’a Beş Ay Hapis

Merve Taşkın’ın İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün karar çıktı.

Taşkın 2020 yılı ocak ayında yaptığı paylaşımlarla ilgili önceki savunmasında eğlence amaçlı olduğunu belirtmişti.

Taşkın kararı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Savcılık makamı, aleyhimize olacak şekilde mütalaasını verdi. Mütalaaya karşı genel itibarıyla, paylaşımlarımın ifade hürriyeti sınırları içerisinde olduğunu, dünya üzerinde emsal nitelikte bir yargılamanın bulunmadığını, bu somut durumun soruşturma makamımızın dünyaya örnek teşkil edecek bir soruşturma yürüttüğü anlamını değil, ifade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösterdiğini ifade ettik. Bununla beraber mahkeme bizimle aynı fikirde olmayacak ki, aleyhime beş ay hapis cezasına hükmetti. Tüm bunlara rağmen nispeten iyi denebilecek haber ise, aleyhime kurulan bu hükümde hagb (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulanması oldu. Mevcut durumda beş yıl içerisinde kasten suç işlemediğim takdirde hüküm tüm sonuçları ile ortadan kaldırılacak.”

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