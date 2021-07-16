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Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı

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Sosyal medya fenomeni ve yazar ‘Pucca' ismiyle tanınan Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından  gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı

Sosyal medya fenomeni ve yazar ‘Pucca' ismiyle tanınan Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından  gözaltına alındığını duyurdu.

'Pucca' takma isimli sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, gözaltına alındı. Kişisel Twitter hesabında emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" dedi.

Karagöz, devamında yaptığı paylaşımlarda ise "Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni", "Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya?" ifadelerini kullandı.

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