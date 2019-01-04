  • BIST 88.533
  • Altın 225,317
  • Dolar 5,4207
  • Euro 6,1815
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

»
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (22), iki yıl önce karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Barankoğlu, serbest kaldı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, dün akşam saatlerinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Barankoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren Barankoğlu, daha sonra serbest bırakıldı.

 

Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Barankoğlu, şöyle konuştu: "Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı. Daha sonra karşı tarafla oturup uzlaştık ve dava kapanmıştı. İki yıl önce, olan bir kavgaydı. İki yıl sonra neden bir daha yeniden tekrar dava açıldı, anlamış değilim. Bugün notere gittim, orada bir işim vardı. Bir süre sonra polis geldi. İfadem olduğunu söyleyerek beni polis merkezine götürdüler. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gittik. Savcılıkta ifademi verdim serbest bırakıldım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi04 Ocak 2019 Cuma 11:01
  • Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı son durumu nasıl04 Ocak 2019 Cuma 10:48
  • Türk Hava Yolları seferleri iptal işte o seferler!04 Ocak 2019 Cuma 10:47
  • İstanbul’da Pendik açıklarında gemi alev alev yandı04 Ocak 2019 Cuma 09:15
  • Türkiyeli patronlar neden malta vatandaşlığı alıyor?03 Ocak 2019 Perşembe 21:10
  • Varlıklı ve yetenekli Türkler kitleler halinde ülkeyi terk ediyor03 Ocak 2019 Perşembe 20:35
  • Türkiye'deki Suriyeliler; ne düşünüyorlar ?03 Ocak 2019 Perşembe 20:33
  • Ateist oranı arttı03 Ocak 2019 Perşembe 19:23
  • Manisa'da 'swinger' operasyonu03 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  • Akademisyeni öldüren öğrenci'nin ifadesi ortaya çıktı03 Ocak 2019 Perşembe 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti