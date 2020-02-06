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Sosyal medya fenomenini 'taciz' iddiasıyla döven baba- oğul tutuklandı

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Antalya'da V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı.
Sosyal medya fenomenini 'taciz' iddiasıyla döven baba- oğul tutuklandı

yaralı bir kişi olduğu ihbarında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yaralının, sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla videolar çeken 18 yaşındaki Şehmuz Özdemir olduğunu belirledi. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darbettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı.

V.E. polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi. Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürdüyor

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