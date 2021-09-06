Sosyal medya hırsızları çoğaldı

Sosyal medya platformlarında hesapların çalınması ve klonlanması en çok karşılaşılan kimlik hırsızlıklarının başında gelirken, konunun uzmanları uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya kullanımının oldukça artması, kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürdü.

Sosyal medya hesaplarına yapılan saldırıların sayısı sön aylarda adeta zirve yapmış durumda. Uzmanlar ise bu konu hakkında sık sık kullanıcıları uyarıyor.

Sosyal medya hesaplarının çalınması ve klonlanması son dönemde en çok karşılaşılan kimlik hırsızlıklarının başında yer almaya başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI

Kimlik hırsızlığının her mecrada suç olduğunu söyleyen sosyal medya uzmanı Ahmet Aktene, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ve beraberinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayet etmenin de faydalı olacağını belirtti.

Sosyal medya platformlarında hırsızlara karşı uyarılarda bulunan sosyal medya uzmanı Ahmet Aktene, “Gün geçmiyor ki insanlar bir yakının sosyal medya hesabının çalındığını ya da klonlandığını görmesin. Bu kadar sıklaşmasının pek çok sebebi var. En başta hukuki yönden yapılacak bir şey olmaması.

Son dönemde teknolojiyi kullanmayı çok seven dolandırıcıların yeni yöntemi, sizin kimliğinizi çalıp klon hesap açmak. Bu sayede siz de hesabın çalındığını bayağı geç bir zamanda öğreniyorsunuz. Zaten siz açmadığınız için kapatabilme lüksünüz de bulunmuyor.

"GÜVENLİK AYARLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN"

Sosyal medya platformlarının başta açık olarak gelen güvenlik ayarlarını kendimize göre düzenleyip, kapatmış olsak bu sıkıntıların pek çoğunu yaşamayız. Bizim hesap bilgilerimize bizden başka kimsenin ulaşmasına izin vermemek gerekir.

"İKİ ADIMLI DOĞRULAMA YAPIN"

Doğrulama e-postası, telefonla doğrulama gibi iki adımlı güvenlik önlemleri de oldukça işe yarar. Ama insanlar çok kolay tahmin edilebilecek şifrelerle hesaplarını koruduklarını zannediyorlar. Oysa biraz araştırma yapan teknoloji casusları şifrelere kolayca ulaşıp hesabı çalabiliyor.

Bilgilerin ve güvenlik ayarlarının bir kısmını değiştirdikten sonra da sizin ulaşmanızı engelliyor. Güvenlik ayarlarınıza dikkat ederek bu tehlikeyi büyük oranda bertaraf edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

HESAP ÇALINDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

Ahmet Aktene, Facebook ve Twitter hesaplarının çalınması durumunda yapılması gerekenleri belirterek, “Hesabınız çalındığında ya da klonlandığında sizin hesabınız klonlayan hesaba girerek mesaj ikonunun yanında bulunan üç noktaya tıklayın. Açılan menüdeki ‘şikayet et' butonuna tıklayın.

Buradan bu sahte hesabı şikayet edip kaldırabilirsiniz. Twitter Yardım Merkezi size gereken yönlendirmeleri yapmaktadır.

https://support.twitter.com/ linkine tıkladıktan sonra Türkçe dil seçeneğinden sırasıyla ‘kural ihlali bildir' ve ‘taklitçilik' ya da ‘hırsızlık' seçilirse gereken yapılıyor.

Buradaki handikap ise sahte hesabı açan kişinin ‘parody account' seçeneğini seçerek hesap açması durumunda yaşanıyor. Bu durumda sizin o hesaba yapabileceğiniz pek bir müdahale bulunmuyor.” diye konuştu.