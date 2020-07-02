Sosyal medya influencerları bugünün reklam panoları mı?

Sosyal medya influencerları bildiğimiz anlamda pazarlama ve halkla ilişkiler dünyasını değiştirdi. Sayıları çoğaldıkça ve takipçileri arasında güven kazanmaya devam ettikçe markaların tüketicilere ulaşmasında önemli bir faktör haline geldiler. Şu an tam olarak influencer marketing yani etkileyici pazarlama çağındayız.

Pazarlama şirketi Nine71'ın yönetim müdürü Bassam Aseel, etkileyici pazarlamanın geleneksel muadillerine göre çok daha fazla kişiye ulaştığını söylüyor.

Aseel, "Diyelim ki televizyon ekranlarında bir aydır dönen bir reklam yayınladık. Daha kısa bir zaman zarfında ve daha düşük fiyata aynı sayıda insana ulaşacak bir sosyal medya fenomeni kullanabilirsiniz. ROI yaptığınız yatırımın size geri dönüşü gösteren bir veri. Influencer marketing geleneksel pazarlama çabalarından 11 kat daha iyi yatırım getirisi sağlıyor" şeklinde konuşuyor.

Markalar, influencer kampanyalarına 2022’den itibaren 13.4 milyar euro harcamaya hazırlanıyor. Pazarlamacıların yüzde 79’u Instagram’ı diğer platformlara tercih ediyor.

Markalar 'niş' influencerlara yöneliyor

Influencerlar için iki ana kategori var: “erişim” büyük bir takipçi kitlesi olanları, "niş" ise daha küçük ancak daha özel ve etkileşimli takipçisi olanları tanımlıyor.

Markalar şimdi Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde, çocuklar, mikro-etkileyiciler hatta sanal etkileyiciler gibi daha niş influencer çeşitleriyle ilgileniyor.

Dubai influencerların merkezi olarak biliniyor. Yaş ortalaması 33 olan genç nüfusu sosyal medyada çok aktif. Bu da etkileyici pazarlamanın burada fazlasıyla etkili olduğu anlamına geliyor.

BPG Grup’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2019 tarihli anketine katılanların yüzde 72’si bir influencerdan duyduktan sonra bir ürün satın aldığını ya da bir yerde yemek yediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 71’i bir influencerın bahsetmesi sonrası bir hizmeti denediğini, yüzde 57’si belli bir yere seyahat ettiğini belirtti.

'Influencerın markaya yakınlığı son derece önemli'

Bulgari MEA bölge müdürü Vincent Reynes, "Bir sosyal medya influencerıyla ortaklık kurarken nelere dikkat edersiniz?" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Markaya, markanın DNA’sına yakınlığı bizim için son derece önemli. Bu nedenle seçim yaparken her zaman takipçi, beğeni vs. sayısını karşılaştırırız. Aynı zamanda çalıştıkları platformun kalitesine bakarız. Ve tabii ki kişiliklerine de."

Etkileyiciler için de hangi markayı öne çıkaracakları konusunda seçici olmaları önemli.

Influencer Arabella Daho, genellikle güvendiği markalarla çalıştığını söylüyor. Daho, içeriğinde yanlış bilgilere yer vermek istemediğini belirtiyor.

Sosyal medya fenomeni Jess Hardy ise "Tüketicilerine nasıl muamele ettiklerine bakıyorum. Ve böylelikle onların etik anlayışlarını ve neyi savunduklarını biliyorsunuz" şeklinde konuşuyor.

Sosyal medya 21. yüzyılın reklam panosu haline geldiğine göre, kullanıcılar markaların takip ettikleri influencerlar aracılığıyla onlara ulaşmak için daha yaratıcı yollar bulmasını bekleyebilir.