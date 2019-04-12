Olay, 8 Nisan günü Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou kentinde gerçekleşti. Çekim esnasında oradan geçen bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde 3 yaşındaki ufaklığın poz vermeyip, arkasını dönmesiyle annesi sinirleniyor ve sert bir şekilde tekme atıp, hırpalıyor.

Çinli bir anne, fenomen olması için çabaladığı 3 yaşındaki kızı Niu Niu'yu bir fotoğraf çekimi sırasında, yerinde durmadı diye tekmeledi.