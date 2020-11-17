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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle...KKTC Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle...KKTC Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle...KKTC Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Hastalığımla hiç ilgilenmediler, bana sahip çıkmadılar, beni 3 kuruşa muhtaç ettiler diyerek dert yandı. 16.11.20 tarihinde Serdarlı‘da, ikametgahında kendisine ait bilgisayardaki E. E. isimli facebook hesabından bir paylaşımda bulunmak suretiyle KKTC cumhurbaşkanına hakaret edip Devleti aşağılayan ve küçük düşüren yazılar yazmak suretiyle “müsrif niyetli yayın yapmak” suçu işleyen E. E. aynı gün derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 17.11.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülec davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Yücetürk şahadetinde 16.11.20 tarihinde zanlının kendi facebook hesabından kendisine ait bilgisayardan KKTC Cumhurbaşkanı’na hakaret edip Devleti aşağılayan ve küçük düşüren bir yazı paylaşmak suretiyle “müsr niyetli yayın yapmak” suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının ayni gün tutuklandığını ve ikametgahında arama yapıldığını belirten PM Yücetürk, ikametgahta tespit edilen bir bilgisayar kasası, bazı CD ler ve hafıza kartlarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen tanık polis, kendisine okunan yazılı dava tebliğine de “kabul ederim” şeklinde cevap verdiğine değindikten sonra KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine cevap veren zanlı “hastalığım nedeniyle Rum tarafına 6 ay boyunca defalarca gidip geldim. Devletim bana hiç sahip çıkmadı ve onlara yaptığım bütün müracaatlarım hiç dikkate alınmadı ve dışlandım. Bugün benim diyaliz makinesine girmem gerekirdi ve giremedim. Ben böyle bir muameleyi hak etmedim. Beni 3 kuruşa muhtaç ettiler. Sosyal yardım parasıyla geçinirim. Eşim çalışmaz” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 75 bin liralık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi

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