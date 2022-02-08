Sosyal Medya Platformlarına Düzenlemeler Geliyor

Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, veri paylaşım faaliyetlerine izin verilmeyen ülkelerde sosyal medya uygulamalarını çekmek zorunda kalacağını söylemesi sonrası Almanya ve Fransa'nın Maliye Bakanlarından cevap geldi.

Mark Zuckerberg'in Instagram ve Facebook'u kapatma tehdidinde bulunduğu Avrupa ülkelerinden cevap gecikmedi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamalarda Facebook ve Instagram olamadan Avrupa’nın daha iyi bir yer olacağını ifade etti.

DİJİTAL DEVLER, AVRUPA KITASININ EGEMENLİĞİNİ ANLAMALI

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, resmi hesabı hacklendikten itibaren 4 yıl boyunca Twitter ve Facebook kullanmadığı aktardı. Habeck, sosyal medyanın hayatında olmadığı dönem boyunca hayatının daha muhteşem geçtiğini ifade etti.

Habeck, ‘Avrupa Birliği o kadar büyük bir iç pazar ki, o kadar çok ekonomik güce sahip ki, birlik içinde hareket edersek böyle bir şeyden korkmayacağız’ ifadelerine yer verdi. Le Maire ise ‘Facebook olmadan hayatın çok güzel olduğunu ve Facebook olmadan çok iyi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Dijital devler, Avrupa kıtasının direneceğini ve egemenliğini onaylayacağını anlamalı’ açıklamalarında bulundu.

META'DAN AB'YE FACEBOOK VE INSTAGRAM'I KAPATMA TEHDİDİ

Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, ABD sunucuların veri aktaramazsa sosyal medya uygulamalarının kaldırılabileceği konusunda uyarıda bulundu. AB ise bu tehditlere karşı halen daha geri adım atmış değil. Meta tarafından yapılan açıklamada son çare olarak AB ülkelerinde Facebook ve Instagram uygulamalarını kapatmak zorunda olabileceğini duyurdu.