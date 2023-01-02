Sosyal medya platformlarını 2023’te daha fazla düzenleme bekliyor

Milletvekilleri ve FBI Direktörü Christopher Wray, TikTok’un yapısının ABD’deki kullanıcı verilerini savunmasız hale getirebileceğine dair endişelerini dile getirdi, çünkü Çin merkezli şirketler yasa gereği hükümet talep ederse kullanıcı bilgilerini teslim etmek zorunda.

TikTok defalarca ABD kullanıcı verilerinin Çin merkezli olmadığını söyledi, ancak bu güvenceler endişeleri gideremedi.

Facebook muhbiri olarak tanınan ve şirkete dair yaptığı ifşalarla tüm dünyanın dikkatini çeken Frances Haugen da pazar günü yaptığı açıklamada, TikTok, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının benzer algoritmalar kullanarak çalıştığını belirtirken, düzenleyicilerin ilk adım olarak bu platformların nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla şeffaflık talep etmeleri gerektiğini söyledi.

Haugen, “1965’e geri dönmüş gibiyiz, henüz emniyet kemeri yasalarımız yok gibi” benzetmesini yaptı.

Kongre, Apple ve Google tarafından geliştirilen uygulama mağazalarının geliştiricilere daha fazla ödeme seçeneği sunmasını gerektiren mevzuatı ve çocukları çevrimiçi korumak için yasa tasarılarının birçoğunu geçiremedi.

Senatör Amy Klobuchar, bu yasa tasarılarının çoğu için iki partinin de desteğinin var olduğunu ve birçoğunun Senato’ya çıktığını söyledi. Klobuchar, pazar günü yaptığı açıklamada; sosyal medya şirketlerinde işlerin ancak Amerikalılar yeteri kadar aldıklarına karar verdiklerinde değişeceğini söyledi.