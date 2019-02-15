Sosyal medya Tayvan’ın en ‘ateşli’ öğretmenini konuşuyor

Genç kadın, Tayvan’ın en ‘ateşli’ öğretmeni olarak gösteriliyor.

Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ders veren Cheng Jhia-wen, öğrenciler arasında çok popüler. Neredeyse her bir öğrenci onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve güzelliğini sosyal medyada aracılığıyla arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunun sayesinde genç öğretmen internet yıldızı haline geldi.

Öğrencilerin çektiği fotoğrafta, fikri mülkiyet hakları dersine giren öğretmen siyah mini-elbiseyle görünüyor.

Bu fotoğraflar sayesinde genç kadının Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 91 bini buldu.

Fikri mülkiyet hakları dışında ekonomi derslerine de giren Cheng Jhia-wen, aynı zamanda Çin Kültür Üniversitesi’nde hukuk öğrencisi.