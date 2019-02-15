  • BIST 102.019
  • Altın 223,240
  • Dolar 5,2755
  • Euro 5,9520
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Sosyal medya Tayvan’ın en ‘ateşli’ öğretmenini konuşuyor

» »
Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen, derslerden birinde öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar sayesinde sosyal medya fenomeni oldu.
Sosyal medya Tayvan’ın en ‘ateşli’ öğretmenini konuşuyor

Genç kadın, Tayvan’ın en ‘ateşli’ öğretmeni olarak gösteriliyor.

Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ders veren Cheng Jhia-wen, öğrenciler arasında çok popüler. Neredeyse her bir öğrenci onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve güzelliğini sosyal medyada aracılığıyla arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunun sayesinde genç öğretmen internet yıldızı haline geldi.

Öğrencilerin çektiği fotoğrafta, fikri mülkiyet hakları dersine giren öğretmen siyah mini-elbiseyle görünüyor.

 

 

Bu fotoğraflar sayesinde genç kadının Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 91 bini buldu.

Fikri mülkiyet hakları dışında ekonomi derslerine de giren Cheng Jhia-wen, aynı zamanda Çin Kültür Üniversitesi’nde hukuk öğrencisi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Selman Kâbe’nin çatısına çıktı, ortalık karıştı!(video)13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
  • Ünlü modeli bikini çekiminde 4 domuz ısırdı(video)13 Şubat 2019 Çarşamba 18:37
  • Çocuk yetiştirmeye en uygun ülke İsveç13 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  • İnsanların köpek sevgisi, başka canlı türlerini yok olmanın eşiğine mi getirdi?13 Şubat 2019 Çarşamba 15:07
  • 100 yıl sonra görüntülendi13 Şubat 2019 Çarşamba 13:06
  • Oyunlardaki şiddet gerçek hayata yansımıyor mu?13 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
  • Milyonları bitiren piyango talihlisi, şimdi ağır işçilik yapıyor: 'Pişman değilim'13 Şubat 2019 Çarşamba 09:20
  • Prof. Dr. Narlı: Tuzlandığı İçin Ölen Bebekler Var12 Şubat 2019 Salı 22:30
  • İlişkiyi yürütmekten yana mısınız ? (anket)12 Şubat 2019 Salı 21:30
  • Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı12 Şubat 2019 Salı 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti