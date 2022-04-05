Sosyal medya, Ukrayna’da çekilen bu fotoğrafı konuşuyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 41’inci gününde ülkeden gelen ve yürek burkan bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı anne Sasha Makoviy, Rus askerleri tarafından öldürülme ihtimaline karşın, iki yaşındaki kızı ortada kalmasın diye, telefon numaralarını sırtına yazdı.

Kızının sırtına, kendisine bir şey olması durumunda ulaşabileceği numaraları yazan anne, bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, küçük kız Vira’nın sırtında doğum tarihi ve ulaşılabilecek kişilerin numaraları yer alıyor.

Makoviy, Instagram hesabından kızının fotoğrafını paylaşırken, altına yazdığı mesajda ‘Bize bir şey olursa diye Vira’nın vücuduna yazılar yazdım.” ifadeleri yer aldı. Çaresiz anne, bu fotoğrafı savaşın ilk günlerinde çektiğini de vurguladı.

‘GÖRÜNTÜ, SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE ÇEKİLDİ’

Aile olarak şu anda güvende olduklarını belirten Makoviy, Putin’in kuvvetleri sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ederken savaşın dehşetini göstermek istediğini söyledi.

Makoviy, Instagram gönderisine şunları yazdı: ‘Fotoğrafı savaşın ilk günlerinde çektim. İlk günler ben de sizler gibi titriyordum. Sonra aklımdan çılgınca bir düşünce geçti. ‘Neden bu bilgileri onun vücuduna yazmayayım?’ dedim’

‘ÜÇ YAŞINDAKİ OĞLUMA AYNISINI YAPTIM’

Çaresiz anne, küçük kızının ceketine yerleştirilmiş, öldürülme veya kaçırılma ihtimaline karşı adını, ebeveynlerinin adını ve telefon numaralarını gösteren elle yazılmış bir kartvizitin ikinci görüntüsünü paylaştı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok Ukraynalı anne de benzer önlem aldıklarını belirten mesajlar paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, ‘Savaşın ilk gününde ben de üç yaşındaki oğlum için aynısını yaptım.’ yazdı.

Bazı kullanıcılar da iletişim bilgilerini çocuklarının kıyafetlerine diktiklerini ve onlar için acil durum detaylarını içeren bilezikler yaptıklarını söyledi.