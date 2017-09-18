Sosyal medya üzerinden canlılar pazarlanıyor!

Yurtdışından ticari amaçla ‘ithal’ edilen canlıların parayla satılması dünyanın birçok kesiminde alışılagelmiş bir durum olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle, canlıların para karşılığı satılışı, farklı boyutlara doğru ilerliyor.

Ertuğrul SENOVA/Detay Gazetesi

Sosyal medyada ikinci el eşya satışı için kurulan bazı guruplarda, canlıların para karşılığı satıldığı ve bazı vatandaşların, evcil hayvanlarını damızlık olarak kullanıp yavrularını sattığı öngörülüyor.

Son olarak Detay Kıbrıs’ın geçtiğimiz gün gündeme getirdiği “telefona karşılık köpek” haberi, büyük tepki toplamıştı.

Haberde, bir sosyal medya kullanıcısının akıllı telefon karşılığında ‘chivava’ cinsindeki köpeğini takasa açtığı gözlemlenmişti.

Paylaşımında, köpeğin ‘saf kan’ olduğunun da altını çizen vatandaşın eşyayı pazarlar gibi köpeği pazarlaması, bir kesim tarafından tepki çekse de bir kesim tarafından kabullenilmiş ve pazarlığa dâhil girilmişti.

VATANDAŞ DURUMA ALIŞKIN

Sosyal medya üzerinden canlıların pazarlanmasına vatandaşın alışkın olduğu, verdiği cevaplar üzerinden gözlemlenebiliyor.

Vatandaş duruma alışkın; hemen pazarlığa geçiyor...

Satılık olarak paylaşılan canlı fotoğraflarının altına tepkili yorumlar yerine “fiyat? satıldı mı?, özel mesaj attım” şeklinde yorumlar yazan vatandaş, durumu farkında olmadan meşrulaştırıyor.

CİNS KÖPEK VE DİĞERLERİ

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği (KHHD), birçok kişinin kopeklerin de duyguları olduğunu ve aslında bir eşya gibi satılmalarının doğru bir davranış olmadığını idrak edemediğinden yakındı.

“Cins köpek ve diğerleri” gibi bir ayrımın da yaygınlaştığını belirten dernek üyeleri, konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Onlar da bizler gibi birer canlı. Duyguları olan, terk edildiklerinde psikolojileri bozulan, üzülen, hatta hayata küsüp intihar bile edebilen, insanlardan çok daha sadık ve minnettar birer canlı” diyen dernek üyeleri, Detay Kıbrıs’ın gündeme getirdiği “telefona karşılık köpek” haberiyle ilgili yorumda bulunarak “çok üzücü” nitelemesinde bulundu.

Birçok kişinin halen canlılar arasında cins ayrımı yaparak, binlerce yuva bekleyen kopek varken sadece cins kopeklerle ilgilenmesinin insanlık adına üzücü olduğu belirtildi

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Canlıların bir eşya gibi pazarlanması ve “cins” ayrımı yapılması konusunda alınabilecek önlemler olduğunun altını çizen Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği üyeleri, en kalıcı önlemin, gelecek nesilleri; insan, hayvan ve doğa sevgisiyle yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Merhametli, vicdan sahibi, paylaşmayı bilen, empati yapabilen, sorumluluk alabilen çocuklar yetiştirmenin ve bu konuda sadece ailelerin değil eğitim kurumlarının da görev almasının, alınabilecek en iyi önlem olduğunu belirten dernek üyeleri, “okul öncesinden en üst sınıflara kadar eğitim müfredatına insan, hayvan, doğa sevgisi ve korunması üzerine dersler konulmalı. Yaşam hakkına saygı eğitim müfredatına girmeli” dedi.

Basın kuruluşlarına da büyük iş düştüğünü belirten dernek üyeleri, haberlerde ‘satın alma, sahiplen’ temasının, doğa ve hayvan sevgisinin daha çok işlemesi gerektiğini ifade etti.

“O KADAR DA ZOR DEĞİL ASLINDA…”

Şu an sokaklarda binlerce sahipsiz canlının olduğunu belirten dernek üyeleri, “Yuva bekliyorlar, sevgi bekliyorlar, bir kap su, bir kap mama bir tutam sevgi. O kadar da zor değil aslında” ifadesinde bulundu.

“Herkes bir can sahiplense ve mahallesinde birkaç canın barınmasına izin verse, aslında çok da sevgi dolu bir ülke yaratmış olacağız kendimize. İyilik yaptıkça bize karşılığı mutluluk olarak geri döner” diyen dernek üyeleri, yasalarla da bu tip olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti.

“KISIRLAŞTIRMA, AŞILAT VE YAŞAT”

Sokaklarda binlerce sahipsiz canlının bulunduğunu belirten dernek üyeleri, tüm belediyeleri 'kısırlaştırma, aşılat ve yaşat' stratejisine öncelik vermeye çağırdı.

Kontrolsüz nüfus artışının kontrol altına alınması, 'pet-shop’lardaki kopek satışına nüfus kontrol altına alınıncaya kadar yüksek vergiler getirilmesi ve yasal olmayan yollarla köpek üretip satış yapılması konusunda caydırıcı cezaların olması gerektiğini belirten KHHD üyeleri, sahipli köpeklerin de ruhsatlı ve çip takılmış olmasına dikkat edilmesi ve bu konuda belediyelerin gerekli denetimleri yapması konusunda uyarıda bulundu.