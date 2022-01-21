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Sosyal Medya Üzerinden En Çok Reklamı Belçika'lı Siyasi Partiler Yapıyor

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Belçika'daki siyasi partiler, Facebook üzerinden reklam vermek için harcanan bütçe sıralamasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.
Sosyal Medya Üzerinden En Çok Reklamı Belçika'lı Siyasi Partiler Yapıyor

Belçika'nın resmi ulusal kanallarından RTBF'de yayınlanan ve 33 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, reklam vermek için harcanan bütçe sıralamasında sağcı Flaman partisi N-VA, 1,7 milyon euro ile ilk sırada.

Belçika içinde Facebook üzerinden en çok reklamı, 4,7 milyon euro ile Flaman partililer yaptı.

N-VA'yı sağcı Vlaams Belang (yaklaşık 882 bin euro) ve aşırı sol kanattaki PVDA (686 bin euro) izledi.

Fransızca konuşan bölgelerin partileri geride

Fransızca konuşan bölgedeki partiler ise sosyal medyayı daha az kullandı.

PTB (İşçi Partisi), yaklaşık 189 bin euro ile sıralamada yer alan ilk Fransızca konuşan partiyken, onu 110 bin euro ile MR, 100 bin ile CdH takip etti.

AB'den seçim kampanyaları için yeni kurallar

Araştırma, Belçika'daki siyasi reklamların yaklaşık yüzde 9'unun Facebook tarafından doğru verilerle yapılmadığını da ortaya koydu.

AB, 25 Kasım'da seçim kampanyaları için yeni kurallar belirlemişti. Buna göre, reklamın siyasi amaçla kullanıldığı ve kim tarafından finanse edildiği bilgisinin üzerinde açık şekilde belirtilmesi ve reklamlardaki kişilere ait etnik köken, dini eğilim gibi verilerin izinsiz kullanılmaması kararlaştırılmıştı.

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