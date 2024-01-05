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Sosyal medya üzerinden tehditler yağdırdı, tutuklandı...

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Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen olayda kardeşi E.A ile 16 yaşındaki yeğeninin bıçakla yaraladığı şahıslara sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edilen E.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Sosyal medya üzerinden tehditler yağdırdı, tutuklandı...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının yazılı ölüm tehdidinde bulunma suçundan tutuklandığını söyledi. 

Polis, Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen olayda evden çıkarılmak istene kardeşi E:A ile 16 yaşındaki yeğeninin karıştığı yaralama olayı ile ilgili sosyal medyaya düşen habere yorum yapan M.Ö.’isimli şahsa cevaben, olayda yaralanan İ.O ve M.O'yu kastederek, “Arkadaşlarını ziyarete git, onları bir daha göremeyeceksin, ben oraya gelince her şey yaşanacak amca, onları fazla savunma, o 3 kardeş adamsa yarın evdeyim” şeklinde tehdit içerikli yorum yazdığını açıkladı.

Polis, zanlının bu mesajın akabinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken, yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede yaptığı yorumun görüldüğünü söyledi.

Polis, olayın daha da büyümemesi hem zanlının hem de karşı tarafın güvenliği için 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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