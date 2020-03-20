Sosyal medya uzmanı Atakan:Kirli bilgileri yayanlara itibar etmeyin

Atakan'ın açıklaması şöyle:

Dün akşam saatlerinde test sonucunun "pozitif" çıktığı haberi yayılan polisimizin test sonucu "negatif" çıktı..

Bu olay bize bir kere daha sosyal medyayı olumlu ve sorumlu kullanmak gerektiğini gösterdi diye düşünüyorum.

Hemen hepimiz son derece hassas ve sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzun farkında. Bu süreç içinde elimizden geldiğince sorumlu bir şekilde hareket etmek herbirimizin görevi.

Kirli bilgi, sansasyonel paylaşımlar, 2-3 like uğruna yalan yanlış bilgiler paylaşmak infial harici hiç bir şey kazandırmaz.

Lütfen ve lütfen, bu ve benzeri kirli bilgileri yayanlara itibar etmeyin. Şu aşamada en çok ihtiyacımız olan şey kollektif hareket edebilmek. Hayatın bize yaşattığı bu olumsuzluklar karşısında pozitif kalabilmek ve bu pozitiviteyi yayabilmek. Bu zor günleri ancak bu şekilde atlatabiliriz.