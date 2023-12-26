Sosyal Medya ve Cep Telefonu Dolandırıcılığı Uyarısı: Dikkatli Olun!

CEP TELEFONU(SMS) VE SOSYAL MEDYADAKİ DOLANDIRICILARA

KARŞI DİKKATLİ OLALIM…

Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar(SMS) aracılığıyla, kötü niyetli şahıslar tarafından çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye çalışılmaktadır.

Son zamanlarda, dolandırmak kastı ile sosyal medyada açılan sahte hesaplar ve ayrıca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar(SMS) aracılığıyla, gerçekte böyle bir çekiliş olmadığı halde, bir firmadan hediye çeki kazandığı veya cep telefonu çekilişi sonucunda cep telefonu kazandığı yönünde sahte beyanlarda bulundukları veya gerçekte olmadıkları halde uygun fiyata satılık sahte beyaz eşya ilanı vermek suretiyle, kredi kartı bilgileri istendiği veya verilen banka hesap numaralarına para havale edilmesi sağlanarak, şahısların dolandırılıp sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir.

Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına, internet ve sosyal medya platformları ile cep telefonları(SMS) üzerinden alışveriş yapacakları zaman çok dikkatli olmaları ve satın alacakları ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden, kredi kartı bilgilerini kimseyle paylaşmamaları ve verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri önemle rica olunur.