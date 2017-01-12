"Sosyal Medya Yasası'na ihtiyaç var"

Kıbrıs Türk Basın Konseyi ve Dünya Basın Konseyi Başkanı Doç. Dr. Şule L. Aker, ülkeden sınır dışı edilen Barbaros Şansal hakkında yapılan haberleri değerlendirerek, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Aker konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Barbaros Şansal hakkında yapılan haberlere değinerek, “Barbaros Şansal’ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayı haber yapan arkadaşlarımız, hür ve bağımsız görüşleriyle olayda haber değeri bulmuşlar ve gazetecilik görevlerini yerine getirmişlerdir. Gazeteci arkadaşların herhangi bir etik dışı davranışları söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Ülkede sosyal medya ile ilgili hiçbir yasa olmadığını hatırlatan Aker, bu boşluk nedeniyle sosyal medyada hakaret ve karalama içeren açıklamalarda bulunulduğunu ve yanlış haberlerin yayımlandığını belirtti.

Aker açıklamasında şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır sosyal medyada yer alan haberlerin ve açıklamaların basın etik ilkeleriyle örtüşmesi gerektiği, sosyal medyada kişisel hak ve özgürlüklere saldırı olmaması, toplumu rencide edecek açıklamalar yapılamaması, yanlış v e yalan yayımların yer almaması gerektiği tarafımızdan dile getirilmekteydi. Son olayda da ortaya çıktığı gibi acilen bir sosyal medya yasasına gereksinimimiz vardır. Aksi takdirde, yaşadığımız sorunlar artarak devam edecektir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.”