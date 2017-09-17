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Sosyal Medyada akılalmaz olay: Telefona karşılık köpek!

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Sosyal Medyada akılalmaz olay: Telefona karşılık köpek!
Köpek sahibi bir sosyal medya kullanıcısının, ikinci el eşyaların satıldığı bir sayfada paylaştığı 'telefona karşılık köpek' paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

'Chivava' türündeki köpeğini ikinci el eşyaların satıldığı sayfada paylaşan sosyal medya kullanıcısı, iki farklı akıllı telefon modeline karşılık köpeği takas edebileceğini yazdı.

Paylaşımında köpeğin ‘saf kan’ olduğunun da altını çizen vatandaşın eşyayı pazarlar gibi köpek pazarlaması bazı görenleri şok ederken, bazılarının ise dikkatini bile çekti.

Telefona karşılık bir canlıyı takas etmeye çalışan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı şöyle:

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