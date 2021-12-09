Sosyal medyada Boykot çağrısı.. BKP Boykot kararı açıkladı.. YKP'nin de açıklaması bekleniyor

Sosyal medyada Boykot çağrıları yapılıyor...
KKTC'de 23 Ocak 2022 tarihinde yapıalcak erken Genel Milletvekilliği seçimleri ile ilgil olark bir gurup aydın sosyal medyadan boykot çağrısı yapıyor.
BKP Boykot kararı açıkladı..
BKP Boykot kararı aldığını açıkladı.
Birleşik Kıbrıs Partisi 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek Milletvekilliği seçimlerini boykot kararı aldığını açıkladı
YKP'nin de açıklaması bekleniyor
YKP Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısı ile BOYKOT kararını açıklaması bekleniyor.
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