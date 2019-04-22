Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ölüm tehdidi

Sabahattin İsmail’in federasyon görüşmelerine nokta konması ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın istifa etmesi çağrısı yaptığı Facebook paylaşımına ölüm tehdidi içeren yorum yazıldı.

Sabahattin İsmail’in federasyon görüşmelerine nokta konması ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın istifa etmesi çağrısı yaptığı Facebook paylaşımına ölüm tehdidi içeren yorum yazıldı.

Nedim Tamel’in Sabahattin İsmail’in sayfasında yer alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve federal çözüm yanlılarına yönelik ölüm tehdidi ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir işlem yapıp yapmadığı bilinmiyor. Polis Genel Müdürlüğü, çok sayıda sosyal medya paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatarak kullanıcıların bilgisayar ve cep telefonlarına el koymuştu. Polis Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanı’nı günlerdir hedef alan sosyal medyadaki ölüm tehdidi ile ilgili tutumu merak ediliyor.