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Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

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Cumhuriyet davasından çıkan karara sosyal medyada gazeteciler, #GazetecilikSuçDegildir ve #CumhuriyetDavası etiketleri ile tepki gösterdi.
Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:

ahmet şık@sahmetsahmet

Enseyi karatmayın.
Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı.
Biz kazanacağız.

9:52 PM - Apr 25, 2018

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Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:

murat sabuncu@muratsabuncum

7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiç bir karar öldüremez

10:07 PM - Apr 25, 2018

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Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel mahkemede yaptığı savunmayı paylaşarak "Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir" dedi.

Kadri Gürsel@KadriGursel

Bugün Cumhuriyet davasında ceza yağdırdılar. Dün mahkeme karşısında bu savunmayı yapmıştım. Tekrar paylaşıyorum. Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir https://twitter.com/kadrigursel/status/988735132667404288 …

11:46 PM - Apr 25, 2018

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Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.

Can Dündar@candundaradasi

Savcı Hacı 2013'te Cumhuriyet'e "Gülen'e hakaret" davası açmış.
Savcı Hacı 2018'de Cumhuriyet'i "Gülen'e destek"le suçluyor.
Adaletin dibi...http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/964067/Cumhuriyet_davasinda_bir_skandal_daha__Gulen_e_hakaretten_dava_acan_savci_kursude.html …

6:34 PM - Apr 25, 2018

Cumhuriyet davasında bir skandal daha: Gülen'e hakaretten dava açan savcı kürsüde

Gazeteniz hakkında görülen susturma davasına duruşma savcısı olan Hacı Hasan Bölükbaşı'nın 2013'te Orhan Bursalı hakkında "Erdoğan ve Gülen'e hakaret" suçlaması ile kamu davası açtığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr

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Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye  temsilcisi Erol Önderoğlu’da yaptığı açıklamada  "Cumhuriyet gazeteci ve çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.

RSF Türkçe@RSF_tr

RSF temsilcisi Erol Önderoğlu: Cumhuriyet gazeteci çalışanlarına verilen cezaları hiç bir zaman kabul etmeyeceğiz; yargı bağımsız olana kadar, gazeteci haklarının çiğnenmesinin hazin bir örneği olarak her düzlemde paylaşacağız

10:31 PM - Apr 25, 2018

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Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:

BanuGuven@banuguven

Yargılanan ve cezalandırılan hakikati söyleyen bağımsız gazetecilik. Gazetecilik suç değildir ve arkadaşlarımız suçlu değildir.

9:37 PM - Apr 25, 2018

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Gazeteci Özgür Mumcu "Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir" yorumunda bulundu.

Özgür Mumcu@ozgurmumcu

Mahkemeler maddi gerçeği tespit eder. Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir, başka bir şeyi değil.

10:05 PM - Apr 25, 2018

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Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:

Pınar Öğünç@pinarbihter

"Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir" demiş Erdoğan. İyi bir tespit.

10:13 PM - Apr 25, 2018

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Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:

Enver Aysever@enveraysevera

Bu dava siyasidir, cezalar da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Çoktan çökmüş bir iddianame ve dava!

10:10 PM - Apr 25, 2018

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Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

Bülent Mumay@bulentmumay

Gülencilerin ipliğini 30 yıl önce pazara çıkaran adama FETÖ'den ceza verdiler! https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/989211211005857792 …

9:39 PM - Apr 25, 2018

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Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.

Cumhuriyet@cumhuriyetgzt

Tarih önünde utanacaksınız.. Cumhuriyet Davası'nda ceza yağdıhttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/964229/Tarih_onunde_utanacaksiniz.._Akin_Atalay_a_7_yil__Orhan_Erinc_6_yil_3_ay__Murat_Sabuncu_ya_7_yil__hapis_cezasi.html …

9:50 PM - Apr 25, 2018

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