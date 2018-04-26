Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:
Enseyi karatmayın.
Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı.
Biz kazanacağız.
Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:
7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiç bir karar öldüremez
Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel mahkemede yaptığı savunmayı paylaşarak "Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir" dedi.
Bugün Cumhuriyet davasında ceza yağdırdılar. Dün mahkeme karşısında bu savunmayı yapmıştım. Tekrar paylaşıyorum. Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir #GazetecilikSuçDeğildir https://twitter.com/kadrigursel/status/988735132667404288 …
Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.
Savcı Hacı 2013'te Cumhuriyet'e "Gülen'e hakaret" davası açmış.
Savcı Hacı 2018'de Cumhuriyet'i "Gülen'e destek"le suçluyor.
Adaletin dibi...http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/964067/Cumhuriyet_davasinda_bir_skandal_daha__Gulen_e_hakaretten_dava_acan_savci_kursude.html …
Cumhuriyet davasında bir skandal daha: Gülen'e hakaretten dava açan savcı kürsüde
Gazeteniz hakkında görülen susturma davasına duruşma savcısı olan Hacı Hasan Bölükbaşı'nın 2013'te Orhan Bursalı hakkında "Erdoğan ve Gülen'e hakaret" suçlaması ile kamu davası açtığı ortaya çıktı.cumhuriyet.com.tr
Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’da yaptığı açıklamada "Cumhuriyet gazeteci ve çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.
RSF temsilcisi Erol Önderoğlu: Cumhuriyet gazeteci çalışanlarına verilen cezaları hiç bir zaman kabul etmeyeceğiz; yargı bağımsız olana kadar, gazeteci haklarının çiğnenmesinin hazin bir örneği olarak her düzlemde paylaşacağız
Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:
#CumhuriyetDavası Yargılanan ve cezalandırılan hakikati söyleyen bağımsız gazetecilik. Gazetecilik suç değildir ve arkadaşlarımız suçlu değildir.
Gazeteci Özgür Mumcu "Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir" yorumunda bulundu.
Mahkemeler maddi gerçeği tespit eder. Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir, başka bir şeyi değil.
Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:
"Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir" demiş Erdoğan. İyi bir tespit.#GazetecilikSuçDeğildir #CumhuriyetDavası
Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:
Bu dava siyasidir, cezalar da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Çoktan çökmüş bir iddianame ve dava! #CumhuriyetDavası
Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:
Gülencilerin ipliğini 30 yıl önce pazara çıkaran adama FETÖ'den ceza verdiler! #TarihÖnündeUtanacaksınız #GazetecilikSuçDeğildir https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/989211211005857792 …
Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.
Tarih önünde utanacaksınız.. Cumhuriyet Davası'nda ceza yağdıhttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/964229/Tarih_onunde_utanacaksiniz.._Akin_Atalay_a_7_yil__Orhan_Erinc_6_yil_3_ay__Murat_Sabuncu_ya_7_yil__hapis_cezasi.html …
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