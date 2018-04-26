Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet davasından çıkan karara sosyal medyada gazeteciler, #GazetecilikSuçDegildir ve #CumhuriyetDavası etiketleri ile tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:

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Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:

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Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel mahkemede yaptığı savunmayı paylaşarak "Suçlanan ve cezalandırılan gazeteciliktir" dedi.

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Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’da yaptığı açıklamada "Cumhuriyet gazeteci ve çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.

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Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:

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Gazeteci Özgür Mumcu "Mahkeme, Türkiye’de siyasetin yargıyı tamamen ele geçirdiğini tespit etmiştir" yorumunda bulundu.

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Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:

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Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:

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Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

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Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.