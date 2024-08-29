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Sosyal medyada gündem olan sürücüye 5 bin 88 TL ceza!

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Bugün, Tepebaşı – Akdeniz ana yolu üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.
Sosyal medyada gündem olan sürücüye 5 bin 88 TL ceza!

Bugün, Tepebaşı – Akdeniz ana yolu üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edildi ve araç sürücüsüne 5 bin 88,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.

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