Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" çağrıları, ülkede pandemi hastanesi yok!

UBP -HP hükümetinin aldığı karar doğrultusunda ülkeye "1 Temmuz" tarihi itibarı ile karantinasız girişler başlıyor. Ülkeye girişlerin başlamasına saatler kaldı.

Sosyal medyada başlayan "karantinasız girişlere hayır" paylaşımları ise gözle görülür şekilde artmış durumda.

Kıbrıslı Türkler ülkeye karantinasız girişler ile ilgili olarak yaşanacak olumsuzluklardan hükümeti sorumlu tutuyor.

PANDEMİ HASTANESİ YOK

KKTC'de herhangi bir pandemi hastanesi bulunmuyor. Daha önce Sağlık Bakanı Dr. ALi Pilli ihaleye çıklması halinde 45 gün içerisinde bu hastanenin biteceğini açıklamış ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen herhangi bir ihaleye de çıkılmamış durumda.

UÇAKLAR GELİYOR

Ülkeye yarın sabah saat 02.20'de İstanbul'dan iki uçuş gerçekleşecek. Türk Hava Yolları uçağı saat 02.20’de, Pegasus uçağı ise sabah saat 08.00’de iniş yapacak.