  • BIST 112.244
  • Altın 174,629
  • Dolar 4,0286
  • Euro 4,9868
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

Sosyal medyada Levent Gültekin'in adaylığı tartışılıyor

»
Gazeteci Levent Gültekin, Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 24 Haziran erken seçimleri için cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Gültekin’in mesajı sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada Levent Gültekin'in adaylığı tartışılıyor

Gazeteci Levent Gültekin erken seçim tarihinin açıklanmasının üzerine dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir video yayınlayarak, "Bu tek kişiye 'Türkiye senden daha büyük deme meselesidir" diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a meydan okudu.

Levent Gültekin'in adaylık videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi, en az 13 bin kişi tarafından beğenildi. Ancak bağımsız aday Gültekin'in resmi olarak cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İlahiyatçı Günaydın'dan 'imam hatiplileri deizme yönelten' 100 soru18 Nisan 2018 Çarşamba 20:25
  • Türkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih18 Nisan 2018 Çarşamba 16:02
  • Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada18 Nisan 2018 Çarşamba 12:01
  • Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?18 Nisan 2018 Çarşamba 09:49
  • Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!17 Nisan 2018 Salı 12:26
  • Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!17 Nisan 2018 Salı 12:23
  • Brüksel: Türkiye AB yolundan uzaklaştı17 Nisan 2018 Salı 09:45
  • CHP OHAL’e karşı sokağa indi16 Nisan 2018 Pazartesi 18:10
  • Ege'de bayrak krizi16 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
  • AB Türkiye için bugüne kadarki en eleştirel "ilerleme raporu"nu hazırladı15 Nisan 2018 Pazar 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti