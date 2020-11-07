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Sosyal medyada örgütlenen 'Demokrasi ve İrade Yürüyüşü' gerçekleştirecek

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Sosyal medya üzerinden örgütlenen Demokrasi ve İrade Platformu, halkı 10 Kasım Salı günü “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne çağırdı.
Sosyal medyada örgütlenen 'Demokrasi ve İrade Yürüyüşü' gerçekleştirecek

Sosyal medyadan örgütlenen grubun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve hemen sonrasında yaşananlar, Kıbrıs Türk siyasi tarihine bir demokrasi ayıbı olarak geçmiş ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine belirgin biçimde müdahale edilmiştir. Bugün, siyasi yelpaze içerisindeki tüm kesimler bu ülkenin demokrasisine açık biçimde müdahale edildiğini kabul etmekte ve bunu ifade etme cesareti göstermektedir.

Her şeye rağmen, bu ülke farklı görüşten insanların birbirine hoşgörü ile bakabildiği, vicdanların ve akılların susturulamadığı bir ülke olagelmiş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı, nereden gelirse gelsin kendi iradesine ve demokrasisine yapılan hiçbir müdahalenin hoş görülmeyeceğini ve halk vicdanında asla kabul edilmeyeceğini, yeri geldiğinde yağmur altında yürüyerek, yeri geldiğinde de başbakanları sandıkta bırakarak göstermiştir.

Tüm bu yaşananlar ışığında, halkımızı iradesine ve demokrasisine sahip çıkmak adına 10 Kasım Salı günü saat 18:00’da Citroen Kavşağı’na ‘Demokrasi ve İrade’ yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz.

Demokrasi ve İrade Platformu

Eğer bu çağrıya katılıyorsan, sen de bu metni paylaş, Salı günü hep birlikte demokrasimize ve irademize bir kez daha sahip çıkalım.”

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