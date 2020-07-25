Sosyal Medyada Özersay umutları bitirdi tartışması yaşanıyor...

2018 seçimlerinde HP'den milletvekili adayı da olan ve bir süre önce üyelikten istifa eden Avukat Serkan "Mesutoğlu Kimse Özersay’ın devleti soyacağını düşünmüyor. Çalınabilecek şey yalnızca para değildir. Umutlar da çalınır." diyerek aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“Ne yaptı Özersay, çaldı mı?”

Kudret Özersay’ın umutarı tüketmesine, eskisi gibi umudun bir adresi olmamasına dair yapılan eleştirilere karşı yapılan savunma bu.

Sormadan edemiyorum, beklenti bu kadar mı düştü? Geleceğe dair umutlar bu kadar mı yerlerde sürünmektedir?

Özersay çalmadı!.. Özersay hırsız değildir!...

Ne yapsın yani bu toplum? Özersay hırsız değildir diye zil takıp göbek mi atsın? Siyasetimizde fersah fersah yol alındığını mı düşünsün? Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetime kavuştuğumuza mı inansın? Devrim olduğunu mu zannetsin?

Bir zamanlar destek vermeyenin dahi “Acaba bu siyasi hareket başarılı olabilir mi?” diye düşünmekten kendini alamadığı bir konumdan her geçen gün itibar kaybeden bir konuma düşülmesi HP’ni yönetenlerin aklını hiç kurcalamıyor mu?

Bir an için durup, “Acaba insanlar neden böyle eleştiriyor?” diye anlamaya çalışmaktansa gelen eleştiriler her geçen gün zayıflayan savunmalarla savuşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu denli eleştiri konusu olunması aslında bir zamanlar sahip olunan ve yitirilen büyük potansiyelin doğru kullanılmaması ile ilgili olabilir mi?

Kimse Özersay’ın devleti soyacağını düşünmüyor. Çalınabilecek şey yalnızca para değildir. Umutlar da çalınır.

HP milletvekili Gülşah Manaoğlu'da kendine has üslubu ile tartışmaya katıldı ve Ama nedir bu umutlarımızı çaldı muhabbeti anlamadım gitti?...." diyerek konuya faklı bir bakış açısı getirdi.

İşte Manavoğlu'nun açıklaması;

Ama nedir bu umutlarımızı çaldı muhabbeti anlamadım gitti?....

Yahu siz yıllardır çözüm umuduyla sizi kandıranlara ve umutlarınızı senelerdir çalanlara hesap sorsanıza...

Tek işiniz esas umut hırsızlarına prim yaptırmak...

Yürüyün gidin yahu işinize....

Esas hırsızlara dönün yüzünüzü....

Onları sorgulayın allah aşkına....

Tövbeler olsun .....