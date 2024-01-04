Sosyal medyada tehdit içerikli yorum yaptı, Limandan adaya girerken tutuklandı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının yazılı ölüm tehdidinde bulunma suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen olayda evden çıkarılmak istene kardeşi E.A ile 16 yaşındaki yeğeninin karıştığı yaralama olayı ile ilgili sosyal medyaya düşen habere yorum yapan M.Ö.’isimli şahsa cevaben, olayda yaralanan İ.O ve M.O'yu kastederek, “Arkadaşlarını ziyarete git, onları bir daha göremeyeceksin, ben oraya gelince her şey yaşanacak amca, onları fazla savunma, o 3 kardeş adamsa yarın evdeyim” şeklinde tehdit içerikli yorum yazdığını açıkladı.

Polis, zanlının bu mesajın akabinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken, yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede yaptığı yorumun görüldüğünü söyledi.

Polis, olayın daha da büyümemesi ve soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise “Bir sinirle o mesajı yazdım ancak öyle bir niyetim yoktu. Ben buraya kardeşimin evini taşımak ve onlara yardım etmek için geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.