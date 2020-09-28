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Sosyal medyada tepki: #EsraErolKapatılsın

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Son yayında bir kadın çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenmişti
Sosyal medyada tepki: #EsraErolKapatılsın

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadının, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince yaşadığı sevinç görüntüleri sosyal medyada çok sayıda insanın tepkisini çekti.

Sosyal medyada #EsraERolKapatılsın şeklinde etiket açıldı. Etiket gündeme girdi. 

Sosyal medya kullanıcıları yazdıkları mesajlarda RTÜK'e de tepki gösterdiler.

''Esra Erol, evlendirme programınla topluma verdiğin zarardan dolayı programın kaldırıldı. Daha kötü ne yapabilirim diye düşünüp reyting uğruna verdiğiniz savaş karşısında, bir çocuk daha büyümeden yaralandı.''

''Halkımız medyanın iğrenç yayınları ile uyuşturulmuş durumda. AKP medyası Esra Erol ile sınır tanımaz bir utanmazlığı medyanın büyük bir kısmına hakim kılıyor. Netflix için toplumun ahlakını bozuyor diyenler bu kadının programını neden görmezden geliyorlar.''

''Eğitim hayatım Sinema ve Televizyon bölümü çerçevesinde ilerlemesine rağmen 12 yaşımdan beri bilerek ve isteyerek televizyon izlemiyorum.Bir çocuğun bunlara denk gelip de dinlediğini hayal bile etmek istemiyorum, Netflix diye kendini yırtan RTÜK nerede?''

''Neden tvde bizlere bir şeyler öğreten eğitici programlar yapmak yerine ahlaksızlığın diz boyu olduğu aile yapısının iğrençleştirildiği programlar yapılıyor''

''Hiç izlemedim izlemeye de tahammül edemem sanırım ama bir video beni çok rahatsız etti insanlar hiç utanmadan yüzü kızarmadan nasıl yaptıkları pisliği haykırabiliyor? Aldatma, zina normalleştirilmeye çalışılıyor ve neden #rtuk sessiz kalıyor?''

''Rezillikte level atlıyorlar ve kimse dur demiyor bu kanala... Yandaş olmak böyle bir şey herhalde''

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