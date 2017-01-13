Sosyal medyada tüyler ürperten görüntü!

Hayalet mi yoksa montaj mı?

Bir evde geçen ürpertici görüntüler sosyal medyada izleyenleri ikiye ayırdı. Sosyal medyada konuşulan şey ise; görüntülerde bir hayalet mi var yoksa her şeyin bilimsel bir açıklaması olabilir mi?

Evin içine yerleştirilen güvenlik kameralarında görülen manzara tüyler ürpertiyor. Dailymail'de yer alan habere göre; ilk görüntüde küçük bir kız oyun oynarken yanında duran oyuncak bebeğin kafası sallanıyor. Bir diğer görüntüde ise; küçük kız başka bir odada ders çalışırken, masanın üzerindeki kâğıtlar bir anda uçuşmaya başlıyor.

Küçük kız masayı terk ettikten sonra masadaki tüm kağıtlar uçuyor ve masadaki kalemlik yere düşüyor. Güvenlik kameralarının küçük kızın daha önce bu olayı yaşadığı gerekçesiyle konulduğu düşünülüyor. Videoyu izleyenler ise iki farklı düşünceye sahip. Bazı kişiler bu görüntülerin gerçek olduğunu ve paranormal olaylardan biri olabileceğini düşünürken, bazıları görüntülerin montaj ya da açıklanabilir bilimsel nedenler olduğunu ifade ediyor.