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Sosyal medyada yeni akım...

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Sosyal medyada yeni bir akım başladı: Tek kelime... Twitter kullanıcıları şu sıralar yaptıkları işi özetleyen tek kelimelik tweet'ler atıyor
Sosyal medyada yeni akım...

Peki siyasiler ve futbol kulüplerinin de dahil olduğu 'Tek kelime akımı' nedir, nasıl başladı?

ABD merkezli demiryolu yolcu taşımacılığı yapan Amtrak şirketi dün akşam TSİ 10.00 sularında tek kelimelik bir tweet attı.

Amtrak paylaşımında "trains" yani trenler ifadesini kullandı.

Şirketin takipçileri bu mesaja anlam veremese bu hata Twitter'da bir trende dönüştü.

Amtrak'ın ardından birçok şirket yaptıkları işi tek kelimeyle özetleyen paylaşımlarda bulundu.

Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.

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