'Sahte uçak yolculuğu' ismiyle yayılan bu akıma, kısa sürede çok sayıda kişi dahil oldu ve evlerinde kullandıkları cisimler yardımıyla aynı sosyal medya fenomenleri gibi sahte uçak yolculuklarından görüntüler paylaştı.

Sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan yeni bir akıma göre sosyal medya kullanıcıları, plastik şişe veya klozet kapağı gibi cisimler yardımıyla sanki bir uçak yolculuğundalarmış gibi görüntüler kaydediyorlar.