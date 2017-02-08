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Sosyal medyada yeni KHK'ya tepki

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Sosyal medyada yeni KHK'ya tepki
OHAL kapsamında 689 sayılı Kanun Hükmünda Kararname ie kamudan ihraç edilen 4 bin 464 kişi arasında ünlü akademisyenlerin bulunması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

4 bin 464 kişiyi memuriyetten ihraç eden yeni kanun hükmünde kararname ile ünlü anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra tanınmış akademisyenler Yüksel Taşkın, Fulya Atacan, İlhan Uzgel, Öget Tanör, Murat Sevinç, İsmet Akça, Uraz Aydın da ihraç edildi. Sosyal medyada KHK'nın ardından #HocamaDokunma etiketi günün trend konuları (TT) listesine girdi.

CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi.

Eren Erdem 
 
@erenerdemnet

Sırf muhalif olduğu için İbrahim Kaboğlu gibi duayen anayasa profesörünü ihraç eden anlayış, asla ama asla huzur ve barış sağlamaz. HAYIR!

2:26 AM - 8 Feb 2017

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan twitter hesabından ihraçlarla ilgili şu paylaşımda bulundu:

yusuf kaplan @yenisafakwriter

Şimdi tepem attı!

FETÖ'yle ilgisi olmayan
tertemiz insanlar ihraç ediliyor!
*
Olmaz!
*
Kim yapıyor bu temizliği?
ERDOĞAN'IN ALTI OYULUYOR!

12:55 AM - 8 Feb 2017

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur Prof. Dr. Kaboğlu'nun görevden alınmasına şöyle tepki gösterdi:

Yıldıray Oğur @yildarado

Bi bildiriyi imzaladıkları için yıllarını akademiye vermiş İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın gibi hocaların üniversiteden atılması haksızlıktır

11:53 PM - 7 Feb 2017

Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, KHK'yla çok sayıda tecrübeli akademisyenin görevinden ihraç edildiğini belirterek twitterda şu mesajı paylaştı:

İsmail Saymaz 
 
@ismailsaymaz

ibrahim kaboğlu, ilhan uzgel, murat sevinç, yüksel taşkın, uraz aydın, ismet akça... ne kadar seçkin akademisyen varsa khk ile kıyıma uğradı

11:49 PM - 7 Feb 2017

Yeni KHK'yla haber sitesi Diken‘in yazarı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doçent Murat Sevinç de ihraç edildi. Diken konuyla ilgili haberinde ihraç edilen 330 akademisyenin 115'inin ‚barış bildirisi‘ imzacısı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ise ihraçlarla ilgili şu paylaşıma yer verdi:

Erdemmgul @erdemmgul

İbrahim Kaboğlu başta KHK ile atılan hocalara bakınca, referandumda kurmak istedikleri Türkiye'de kimlere yer olmadığını görüyoruz.

9:51 AM - 8 Feb 2017

Oyuncu Levet Üzümcü de ihraçları eleştirdi.

Levent Üzümcü 
 
@LeventUzumcu

Akademisyen atarak bir ispat peşinde değiller; yıllarca okumuşa yazmışa düşman yetiştirdiklerine şov yapmak tek dertleri.

12:39 AM - 8 Feb 2017

Yazar Emrah Serbes ise twitter hesabında bir öğrencinin, görevden ihraç edilen hocası ile yaptığı yazışmayı paylaştı. Serbest, „Şikayet etmenin manası yok. Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede" satırlarına yer verdi. 

Emrah Serbes @EmrahSerbes

Yeni KHK ile DTCF tiyatro bölümündeki bütün hocalar ihraç edildi, okulumuz kapandı, vatana millete hayırlı olsun.

12:59 AM - 8 Feb 2017

Geçen yıl çıkarılan Kanun Hükmünda Karanname ile görevinden alınan Akdeniz Üniversitesi'nden Bülent Şık son KHK ile şu paylaşımı yaptı.

Bülent ŞIK @bulentilgaz

Son KHK ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Dil Tarih ve Coğrafya ile İletişim Fakültesi resmen bitmiştir...

11:20 PM - 7 Feb 2017

686 sayılı KHK'la ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden de çok sayıda akademisyenin görevine son verildiği bildirildi. 

Üniversite Haber @UniBilgi_Net

Son KHK ile Ankara Üniversitesi DCTF Tiyatro Bölümünde ihraçlar sonucu 4 akademisyen kaldı.

10:17 AM - 8 Feb 2017
DirenÜniversite @DirenUniversite

DTCF'de perde kapandı!
Son KHK ile DTCF Tiyatro Bölümü'ndeki hocalarımızın tamamı ihraç edildi!#HocamaDokunma

9:29 AM - 8 Feb 2017

© Deutsche Welle Türkçe

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