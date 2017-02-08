Sosyal medyada yeni KHK'ya tepki

OHAL kapsamında 689 sayılı Kanun Hükmünda Kararname ie kamudan ihraç edilen 4 bin 464 kişi arasında ünlü akademisyenlerin bulunması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

4 bin 464 kişiyi memuriyetten ihraç eden yeni kanun hükmünde kararname ile ünlü anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra tanınmış akademisyenler Yüksel Taşkın, Fulya Atacan, İlhan Uzgel, Öget Tanör, Murat Sevinç, İsmet Akça, Uraz Aydın da ihraç edildi. Sosyal medyada KHK'nın ardından #HocamaDokunma etiketi günün trend konuları (TT) listesine girdi.

CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi.

Follow Eren Erdem ✔ @erenerdemnet Sırf muhalif olduğu için İbrahim Kaboğlu gibi duayen anayasa profesörünü ihraç eden anlayış, asla ama asla huzur ve barış sağlamaz. HAYIR!







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Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan twitter hesabından ihraçlarla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur Prof. Dr. Kaboğlu'nun görevden alınmasına şöyle tepki gösterdi:

Follow Yıldıray Oğur @yildarado Bi bildiriyi imzaladıkları için yıllarını akademiye vermiş İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın gibi hocaların üniversiteden atılması haksızlıktır







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Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, KHK'yla çok sayıda tecrübeli akademisyenin görevinden ihraç edildiğini belirterek twitterda şu mesajı paylaştı:

Yeni KHK'yla haber sitesi Diken‘in yazarı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doçent Murat Sevinç de ihraç edildi. Diken konuyla ilgili haberinde ihraç edilen 330 akademisyenin 115'inin ‚barış bildirisi‘ imzacısı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ise ihraçlarla ilgili şu paylaşıma yer verdi:

Follow Erdemmgul @erdemmgul İbrahim Kaboğlu başta KHK ile atılan hocalara bakınca, referandumda kurmak istedikleri Türkiye'de kimlere yer olmadığını görüyoruz.







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Oyuncu Levet Üzümcü de ihraçları eleştirdi.

Yazar Emrah Serbes ise twitter hesabında bir öğrencinin, görevden ihraç edilen hocası ile yaptığı yazışmayı paylaştı. Serbest, „Şikayet etmenin manası yok. Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede" satırlarına yer verdi.

Geçen yıl çıkarılan Kanun Hükmünda Karanname ile görevinden alınan Akdeniz Üniversitesi'nden Bülent Şık son KHK ile şu paylaşımı yaptı.

Follow Bülent ŞIK @bulentilgaz Son KHK ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Dil Tarih ve Coğrafya ile İletişim Fakültesi resmen bitmiştir...







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686 sayılı KHK'la ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden de çok sayıda akademisyenin görevine son verildiği bildirildi.

Follow Üniversite Haber @UniBilgi_Net Son KHK ile Ankara Üniversitesi DCTF Tiyatro Bölümünde ihraçlar sonucu 4 akademisyen kaldı.







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