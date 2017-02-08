Sosyal medyada yeni KHK'ya tepki

4 bin 464 kişiyi memuriyetten ihraç eden yeni kanun hükmünde kararname ile ünlü anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra tanınmış akademisyenler Yüksel Taşkın, Fulya Atacan, İlhan Uzgel, Öget Tanör, Murat Sevinç, İsmet Akça, Uraz Aydın da ihraç edildi. Sosyal medyada KHK'nın ardından #HocamaDokunma etiketi günün trend konuları (TT) listesine girdi.
CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan twitter hesabından ihraçlarla ilgili şu paylaşımda bulundu:
Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur Prof. Dr. Kaboğlu'nun görevden alınmasına şöyle tepki gösterdi:
Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, KHK'yla çok sayıda tecrübeli akademisyenin görevinden ihraç edildiğini belirterek twitterda şu mesajı paylaştı:
Yeni KHK'yla haber sitesi Diken‘in yazarı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doçent Murat Sevinç de ihraç edildi. Diken konuyla ilgili haberinde ihraç edilen 330 akademisyenin 115'inin ‚barış bildirisi‘ imzacısı olduğunu kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ise ihraçlarla ilgili şu paylaşıma yer verdi:
Oyuncu Levet Üzümcü de ihraçları eleştirdi.
Yazar Emrah Serbes ise twitter hesabında bir öğrencinin, görevden ihraç edilen hocası ile yaptığı yazışmayı paylaştı. Serbest, „Şikayet etmenin manası yok. Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede" satırlarına yer verdi.
Geçen yıl çıkarılan Kanun Hükmünda Karanname ile görevinden alınan Akdeniz Üniversitesi'nden Bülent Şık son KHK ile şu paylaşımı yaptı.
686 sayılı KHK'la ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden de çok sayıda akademisyenin görevine son verildiği bildirildi.
© Deutsche Welle Türkçe
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.