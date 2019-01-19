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Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı

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Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.
Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Aynı etiketi, daha sonra başörtüsü takmaya karar verenler de kullandı ve başörtüsünü çıkarmanın 'özgürlükle ilişkilendirmenin doğru olmadığı' yorumları yapıldı.

Başörtüsünü açmaya karar verenlerden bazıları da bu kararlarının sebeplerini ve süreci Yalnız Yürümeyeceksin adlı internet sitesinde paylaşıyor.

İnternet sitesinin kurucuları BBC News Türkçe'ye verdikleri röportajda amaçlarının "bu kararı alanlara, yalnız olmadıklarını göstermek" olduğunu söylemişlerdi.

Sosyal medyada #10yearchallenge ve #1yearchallenge etiketleriyle yapılan paylaşımların birkaçını derledik:

Fatma Aktaş (Delala_Cawres): "Bu resimde 10 yaşındaydım! İlkokul çağında bir çocuğum yani. Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum."

@Delala_Cawres tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

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Fatma Aktaş@Delala_Cawres

Bu resimde 10 yaşındayım!
İlkokul çağında bi çocuğum yani.
Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum. @yalniz_yurume

7.151

11:52 - 18 Oca 2019

887 kişi bunun hakkında konuşuyor

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@Delala_Cawres tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Nazan (@NazanBalkaya34): #1Yearchallenge İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.

@NazanBalkaya34 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

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Nazan@NazanBalkaya34


İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.

5.421

22:27 - 17 Oca 2019

539 kişi bunun hakkında konuşuyor

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@NazanBalkaya34 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Josephine (@Ev_Bezgini): #yalnızyürümeyeceksin #10yearschallenge @yalniz_yurume 7 yaşında başörtüsü takılıpü, 14 yaşında okul 1. Olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum. Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018

@Ev_Bezgini tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Josephine@Ev_Bezgini

@yalniz_yurume 7 Yaşında başörtüsü takılıp, 14 yaşında okul 1. olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum.Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018

2.327

17:36 - 18 Oca 2019

398 kişi bunun hakkında konuşuyor

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@Ev_Bezgini tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica):‏ "Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı."

@mistiktanrica tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

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Memnuniyetsiz Melek@mistiktanrica

Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı.

13,2 B

23:41 - 17 Oca 2019

1.371 kişi bunun hakkında konuşuyor

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@mistiktanrica tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

@hilalnazdg tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

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HİLAL@hilalnazdg

evrim değil, değişim :)

7.398

10:59 - 18 Oca 2019

731 kişi bunun hakkında konuşuyor

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e@napimmyani

Siz bizim neler başardığımızı bileceksiniz.
Kadının, otoritelerle hangi bedelleri ödeyerek savaştığını ve onları yıktığını bileceksiniz.

7.450

14:07 - 18 Oca 2019

950 kişi bunun hakkında konuşuyor

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Zeynep 

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