Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.
Aynı etiketi, daha sonra başörtüsü takmaya karar verenler de kullandı ve başörtüsünü çıkarmanın 'özgürlükle ilişkilendirmenin doğru olmadığı' yorumları yapıldı.
Başörtüsünü açmaya karar verenlerden bazıları da bu kararlarının sebeplerini ve süreci Yalnız Yürümeyeceksin adlı internet sitesinde paylaşıyor.
İnternet sitesinin kurucuları BBC News Türkçe'ye verdikleri röportajda amaçlarının "bu kararı alanlara, yalnız olmadıklarını göstermek" olduğunu söylemişlerdi.
Sosyal medyada #10yearchallenge ve #1yearchallenge etiketleriyle yapılan paylaşımların birkaçını derledik:
Fatma Aktaş (Delala_Cawres): "Bu resimde 10 yaşındaydım! İlkokul çağında bir çocuğum yani. Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum."
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Bu resimde 10 yaşındayım!
İlkokul çağında bi çocuğum yani.
Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum.#10YearCallenge @yalniz_yurume
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Nazan (@NazanBalkaya34): #1Yearchallenge İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.
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#1YearChallenge
İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.
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@NazanBalkaya34 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Josephine (@Ev_Bezgini): #yalnızyürümeyeceksin #10yearschallenge @yalniz_yurume 7 yaşında başörtüsü takılıpü, 14 yaşında okul 1. Olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum. Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018
@Ev_Bezgini tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin
#yalnızyürümeyeceksin #10yearschallenge@yalniz_yurume 7 Yaşında başörtüsü takılıp, 14 yaşında okul 1. olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum.Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018
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@Ev_Bezgini tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica): "Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı."
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Memnuniyetsiz Melek@mistiktanrica
Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı.#10YearsChallenge
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@mistiktanrica tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
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#1YearChallenge evrim değil, değişim :)
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Siz bizim neler başardığımızı bileceksiniz.
Kadının, otoritelerle hangi bedelleri ödeyerek savaştığını ve onları yıktığını bileceksiniz.
#1YearChallenge
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@napimmyani tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
@nyctphilia_ tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin
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