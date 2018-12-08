  • BIST 93.699
  • Altın 212,456
  • Dolar 5,2873
  • Euro 6,0224
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor

»
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. 

İşte en çok kazanan 10 YouTuber ve yıllık gelirleri...

  •  

    10- LoganPaul ( 14.5 milyon dolar) 

     

  •  

    9-PewDiePie(15.5 milyon dolar) 

     

  •  

    8- Jacksepticeye(16 milyon dolar) 

     

  •  

    7- VanossGaming (17 milyon dolar)

  •  

    6- Markiplier(17.5 milyon dolar) 

     

  •  

    5- JeffreeStar ( 18 milyon dolar) 

     

  •  

    4- DanTDM(18.5 Milyon dolar) 

     

  •  

    3- DudePerfect (20 Milyon dolar) 

     

  •  

    2- JakePaul (21. 5 milyon dolar) 

     

  •  

    1- RyanToysReview (22 Milyon Dolar)

  •  

    Ryan adlı YouTube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview'da oyuncak deneyimlerini paylaşıyor.

     

  •  

    Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.

     

  •  

    Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı veriyor.

     

  •  

    2015 yılında Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

     

  •  

    Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaştı.

     

  •  

    Yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook'tan bir skandal daha: Yazışmalar sızdırıldı07 Aralık 2018 Cuma 12:00
  • Biyo-hackerlar: Vücuduna çip taktıran, göğsündeki pusulayla yön bulan insanlar07 Aralık 2018 Cuma 09:57
  • Microsoft, Son Reklam Filminde Apple'ın iPad'leri ile Alay Etti (video)05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
  • Dünyanın en yaşı YouTuber'ı hayatını kaybetti05 Aralık 2018 Çarşamba 16:03
  • 'Snapchat'te cinsel içerikli videolar satıp ayda 4 bin sterlin kazanıyorum'04 Aralık 2018 Salı 17:03
  • Tumblr'ın porno savaşı04 Aralık 2018 Salı 14:31
  • WhatsApp tarihinde bir ilk04 Aralık 2018 Salı 10:09
  • iPhone sahiplerine kritik uyarı! Son gün 31 Aralık03 Aralık 2018 Pazartesi 11:57
  • Türkçe Google Asistan’a çok az kaldı!01 Aralık 2018 Cumartesi 23:00
  • Infinity O ekranlı Galaxy A8s modelinden kötü haber!01 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti