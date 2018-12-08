Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
İşte en çok kazanan 10 YouTuber ve yıllık gelirleri...
9-PewDiePie(15.5 milyon dolar)
8- Jacksepticeye(16 milyon dolar)
7- VanossGaming (17 milyon dolar)
6- Markiplier(17.5 milyon dolar)
5- JeffreeStar ( 18 milyon dolar)
4- DanTDM(18.5 Milyon dolar)
3- DudePerfect (20 Milyon dolar)
2- JakePaul (21. 5 milyon dolar)
1- RyanToysReview (22 Milyon Dolar)
Ryan adlı YouTube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview'da oyuncak deneyimlerini paylaşıyor.
Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.
Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı veriyor.
2015 yılında Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.
Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaştı.
Yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.
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