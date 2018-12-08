Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

İşte en çok kazanan 10 YouTuber ve yıllık gelirleri...