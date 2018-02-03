Sosyal medyadan Erdoğana'a hakaret eden 3 kişiye gözaltı

İzmir'de sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) bildirisine destek amacıyla sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren mesajlarla ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi çalışmaları sonucu paylaşımda bulundukları tespit edilen bir internet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ü.K. ile Halkevleri Derneği üyeleri U.G. ve N.K. gözaltına alındı.
Zanlılardan N.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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