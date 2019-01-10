Sosyal medyadan ırkçı yorumlara ilk kez ceza verildi

Güney Kıbrıs’ta sosyal medya hesabından bir çocuğun fotoğrafına ırkçı yorumlar yapan bir kadına para cezası verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, bundan yaklaşık iki yıl önce bir sosyal medya hesabında, küçük bir çocuğun etnik kökenine ilişkin hakaret nitelikli ırkçı yorumlarda bulunan bir kadına, 7 Ocak’ta gerçekleştirilen duruşmada, 800 Euro para cezası verdiğini yazdılar.

Gazete, Asya kökenli evlatlık çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabına koyan ve ırkçı sözlü saldırıya maruz kalan Kıbrıslı Rum babanın, Rum Çocuk Haklarını Koruma Komiseri Lida Kursumba’ya bir mektup göndererek durumu bildirdiğini, Kursumba’nın da Rum Başsavcılığı’nı harekete geçirerek söz konusu kadının yargılanmasını sağladığını vurguladı.

Haberde, bu kararla birlikte, Güney Kıbrıs’ta ilk kez bir kişinin, ırkçılık, şiddet ve nefret duygularını yaratması sebebiyle ceza aldığı da vurgulandı.