Sosyal Medyadan Yasadışı Ölü Av Paylaşımı Yapan Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Çınarlı'da Yaban Hayatı Yasağını Delme Skandalı: F.E.'nin Sosyal Medya Hesabında Yasadışı Avlanma Görselleri Ortaya Çıktı, Hakkında Hukuki İşlem Başlatıldı"
07 Ocak 2024 tarihinde Çınarlı'da, F.E. (E-29), sosyal medya hesabı üzerinden her av günü için belirlenen yasal avlanma sınırlarını aşan ölü av hayvanları içeren görseller paylaştı. Bu durum, Yaban Hayatını Düzenleme Yasası'na aykırı bir davranışı işaret etti. Bahse konu şahıs, yasa dışı avlanma faaliyetleri nedeniyle aleyhinde başlatılan hukuki işlemlerle karşı karşıya kalmıştır. Soruşturma süreci devam etmektedir
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