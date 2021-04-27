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Sosyal medyadan yayılan korku: "Çin'de kadınlar kocalarına iktidarsızlık ilacı içiriyor"

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Eşlerinin sağlığı ciddi biçimde bozulan kadınların ceza alabileceği belirtiliyor
Sosyal medyadan yayılan korku: "Çin'de kadınlar kocalarına iktidarsızlık ilacı içiriyor"

Aldatılmayı önlemek için bazı Çinli kadınların eşlerine cinsel kapasiteyi azaltıcı ilaç verdiği öne sürüldü.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'ın haberine göre son dönemde sosyal medyada viral olan bir makalede Çinli kadınların eşlerine sentetik bir östrojen olan dietilstilbestrol verdiği iddiası yer alıyor. Söz konusu ilacın erkeklerin cinsel gücünü azalttığı belirtildi.

Çin'de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'te yayılan makalede bazı kadınların ilacı internetten satın aldığı ve gizlice eşlerinin yemek ve içeceklerine karıştırdığı iddia edildi. İlacı kullanıp sonuca dair görüşlerini internette paylaşan bazı kadınlara göre eşlerden bir kısmı ilacın ardından aldatmayı bıraktı. 

Bahsi geçen makalede Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kanserojen diye nitelediği ilaca dair bazı internet kullanıcılarının olumlu yorumları bulunuyor. 

Kullanıcılardan birinin yorumu şu şekilde:

İlaç, kocama vermeye başladıktan yalnızca iki hafta sonra etkisini gösterdi. Artık evde.

Makalenin viral olmasının ardından ilacın popüler internet satış platformlarından kaldırıldığı bildirildi. Ancak Xiaoxiang Morning Herald'ın bildirdiğine göre bazı satıcıların ilacı kokusuz ve suda çözünen toz halinde gizlice sattığı öne sürüldü. 

İlacın etkisini 15 günde gösterdiği ve cinsel kapasitenin ilacı almayı bıraktıktan 21 gün sonra normale döndüğü iddia edildi. 

Uzmanlar, eşlerinin sağlığı bozulan kadınların ceza alabileceğini belirtiyor. Öte yandan tıbbi satış ruhsatı olmayan ve ilacı illegal olarak satan online mağazaların da cezai yaptırımla karşılaşabileceği aktarıldı. 

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