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Sosyal medyanı en sevilmeyeni oldu (Justin Bieber'ı geçti)

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Youtube’nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı Rewind videosu, en beğenilmeyen videolar arasında, Justin Bieber'ı geçerek zirveye yerleşti.
Sosyal medyanı en sevilmeyeni oldu (Justin Bieber'ı geçti)

 

  • 10 milyondan fazla "dislike" alan video, 2010’da Justin Bieber’in “Baby” şarkısıyla kırdığı en fazla beğenilmeyen içerik rekorunu da kırdı.

  •  

    Youtube pazarlama ekibinin sessiz kaldığı, Youtube’un en beğenilmeyen videosunda aktör Will Smith rol alıyor. 

  • SOSYAL MEDYANIN EN NEFRET EDİLEN KULLANICISI (AYDA 37 BİN TL KAZANIYOR)

    SOSYAL MEDYANIN EN NEFRET EDİLEN KULLANICISI (AYDA 37 BİN TL KAZANIYOR)

    Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

  •  

    'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
     

  •  

    Bu duruma yeni örnek İngiltere'den geldi. İngiliz medyasına göre, 21 yaşındaki öğrenci bu sayede yılda 60 bin sterlin (450 bin TL) gelir elde ediyor.

  •  

    Sophie Michelle yüklediği birkaç video sayesinde her gün servetine servet katıyor. Ve bunu birçok insanı 'rahatsız' edecek sesine borçlu!

  •  

    Bu da genç kızın 'sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı' lakabını kazanmasına neden oldu.
     

  •  

    Fısıltı, kağıt sesi veya camdan çıkan rahatsız edici seslerin iç gıdıklayıcı etki yarattığı durumlar var ki bu durumu yaşayanlar için 'ASMR' yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi de deniyor.
     

  •  

    ASMR durumunu yaşayanlar bu bahsettiğimiz rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor; bu durum Michelle'in de başına gelmiş. Çünkü kardeşi de ASMR ile yaşıyor.
     

  •  

    Haliyle kardeşini mutlu etmek adına hobi olarak YouTube'a yüklediği videolar sınırları aşınca genç kız servet kazanmaya başladı.

  •  

    Reklamverenler Michelle'in peşine düşünce genç kız yılda 450 bin TL'yi bulan paralar kazanmaya başladı.
     

  •  

    Her çekimde farklı bir elbise kullanan Michelle şimdiden yüz binlerce YouTube abonesine ulaşmış durumda.

 

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